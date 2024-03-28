المؤتمرنت -

الشريف يعزي الشيخ حسين عبدالعزيز بوفاة والدته

بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسين صالح عبدالعزيز عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية ثلاء، في وفاة والدته الفاضلة.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته للشيخ حسين وإخوانه وباقي أفراد الأسرة وكافة آل عبدالعزيز بمديرية ثلاء محافظة عمران في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



“إنا لله وإنآ إليه راجعون”..