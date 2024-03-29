الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 03:25 ص - آخر تحديث: 02:48 ص (48: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت وزارة التربية والتعليم

إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم في صنعاء

المؤتمرنت -
إعلان هـام من وزارة التربية والتعليم في صنعاء
أعلنت وزارة التربية والتعليم إصدار أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بأقسامها "علمي، أدبي، شرعي" للعام الدراسي 1445هـ البالغ عددهم 207 آلاف و640 طالباً وطالبة.

وأكد وكيل قطاع المناهج والتوجيه - نائب رئيس اللجنة العليا للإختبارات أحمد النونو، إمكانية حصول الطلاب على أرقام جلوسهم ابتداءً من اليوم الجمعة عبر زيارة الموقع الالكتروني للإدارة العامة للاختبارات "yemenexam.com".

وثمن جهود مختلف اللجان الاختبارية المحلية والمركزية لإنجاز المهام التحضيرية والفنية للإختبارات في الوقت المحدد لها وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات.

وأشار الوكيل النونو إلى الجهود المبذولة، في ظل شحة الإمكانات المتاحة جراء الأوضاع الصعبة التي أفرزها إستمرار العدوان والحصار، لإستكمال التجهيزات الفنية بما يكفل تنفيذ إختبارات الشهادة العامة في الوقت المحدد لها.

وحث أبنائه الطلاب المتقدمين للإختبارات على استغلال الفترة المتبقية في مراجعة واستذكار الدروس بما يمكنهم من التفوق وحصد الدرجات العليا.

كما أكد الوكيل النونو توزيع أرقام جلوس الطلاب مجاناً والإبلاغ عن أي مدرسة تطلب رسوم لتسليمها، مهيباً بمكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات متابعة التوزيع لضمان توزيعها بالمجان وبدون أخذ أي رسوم من الطلاب.

ودعا الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم إلى إبلاغ عمليات اللجنة العليا للإختبارات باسم المدرسة التي تطالب بأي رسوم مقابل تسليم ارقام الجلوس عبر الاتصال بالرقم المجاني 8000160 أو بإرسال رسالة نصية sms باسم المدرسة المخالفة إلى الرقم 770223244.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كيف تواجه مشكلة ضعف العضلات؟
عربي ودولي: فرنسا تعلن تقديم 30 مليون يورو للأونروا
اقتصاد: سعر نفط عمان يرتفع 75 سنتا
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
ثقافة: النظام الانتخابي وتداعيات الصراع السياسي في اليمن.. دراسة علمية للعثربي
قضايا وآراء: قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
فنون ومنوعات: دراسة صادمة عن زيت القلي
علوم وتقنية: 7 عادات يومية لتحسين الصحة
عربي ودولي: 32552 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة
قضايا وآراء: مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي
عربي ودولي: ارتفاع عدد قتلى هجوم موسكو إلى 143
أخبار: شهيد و5 جرحى بعدوان جديد على تعز وصعدة
عربي ودولي: مقتل 81 من "الشباب" الصومالية
مجتمع مدني: نصائح رمضانية صحية تحتاجها كلّ عائلة
اقتصاد: انخفاض مؤشر بورصة مسقط 0.94%
أخبار: منظمة إنتصاف تستعرض ما تعرضت له المرأة والطفل خلال 9 سنوات
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة السفير أحمد الكبسي
علوم وتقنية: 5 أضرار يسببها تناول الحلويات برمضان
محافظات: مخيم لأمراض القلب والضغط والسكر بإب
أخبار: إعادة فتح حركة السير في سائلة صنعاء
أخبار: الحديدة.. إصابة مدني بانفجار في الدريهمي
أخبار: ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32490
أخبار: أمطار رعدية في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين
أخبار: مؤتمر ذمار يبارك ضرب القوات المسلحة لأهداف صهيونية وامريكية وبريطانية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024