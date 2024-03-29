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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و623 شهيداً و75 ألفاً و92 مصاباً

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32623

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32623
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32 ألفاً و623 شهيداً و75 ألفاً و92 مصاباً.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 71 شخصاً وإصابة 112 آخرين.

وأكدت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، لليوم الـ175 على التوالي، حيث واصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين والشوارع.








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