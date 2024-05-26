المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يعزي آل جعيل

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ محمد علي حسن جعيل، والشيخ مجاهد محمد علي جعيل، وإلى محمد علي علي جعيل وإخوانه وكافة آل جعيل بمديرية الرجم محافظة المحويت، في وفاة الشيخ علي علي حسن جعيل، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



مشيداً بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،