المؤتمرنت -

توقعات بأجواء حارة وأمطار ورياح شديدة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السهول الساحلية والصحارى والهضاب الداخلية ورياح شديد السرعة على أرخبيل سقطرى وهطول أمطار متفرقة خلال الـ 24 الساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية أنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في السهول الساحلية و الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 44 درجة مئوية.



ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من مناطق تعز، إب، غرب ذمار، ريمة، المحويت، عمران، حجة وغرب شبوة.



وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة السرعة على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الـ 25 عقدة .



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز ـ المعافر: 23.8ملم، تعزـ الحوبان: 17.1، تعز ـ المطار: 8.2، صعدة: 5.1، المحويت : 1.3ملم.



ونبه المركز المواطنين من لفحات الشمس أثناء الظهيرة في السهول الساحلية والصحارى والهضاب الداخلية، ومن ارتفاع الأمواج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى .



كما نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية وجريان السيول في الشعاب والوديان أثناء وبعد هطول الأمطار.