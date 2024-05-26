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المؤتمر نت - أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني وأنشئت من أجل تقديم خدماتها لكل المواطنين من المهرة حتى صعدة

الدرة يطالب بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء

المؤتمرنت -
الدرة يطالب بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء
أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية ملك للشعب اليمني وأنشئت من أجل تقديم خدماتها لكل المواطنين من المهرة حتى صعدة.

وأشار وزير النقل في اجتماع اليوم بصنعاء، إلى أن الخطوط الجوية اليمنية هي الناقل الوطني ويجب أن تقدم خدماتها لكافة أبناء الشعب اليمني بدون تمييز في جميع مطارات الجمهورية.

وشدد على ضرورة أن تعمل الخطوط الجوية اليمنية بمهنية وحيادية تامة، وكذا تطوير وتحديث وتوسيع نشاطها الملاحي وخدماتها في كافة المجالات الفنية والمهنية والتقنية.

ولفت إلى استعداد وزارة النقل وهيئة الطيران المدني لتقديم العون والمساعدة للشركة باعتبارها المعنية بتقديم خدماتها للحجاج والمغتربين والطلاب والحالات المرضية، عبر كل المطارات وإلى الوجهات المتعددة دون أي تمييز.

ولفت إلى أن البعض يعمل على تسيس عمل شركة الخطوط الجوية اليمنية بما يخدم أهداف وتوجهات تحالف العدوان الساعية إلى تدمير هذه الشركة الوطنية الرائدة.

وذكر وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال أن الرحلات الست لوجهة الأردن ليست كافية لتخفيف معاناة المرضى بسبب الضغط الكبير على حجوزات التذاكر.. مطالباً بفتح وجهات جديدة إلى القاهرة والهند وغيرها من الوجهات.

من جانبه أكد نائب وزير النقل محمد الهاشمي، على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير عمل شركة الخطوط الجوية اليمنية لتقديم أفضل الخدمات في مجال الطيران المدني.

وأشار إلى استعداد وزارة النقل لتقديم كافة التسهيلات بما يلبي طموحات شركة الخطوط الجوية اليمنية، لافتا إلى حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على تطوير وتحديث كافة مجالات النقل.

وأشاد نائب وزير النقل بالاستعدادات الجارية في الخطوط الجوية اليمنية لتفويج الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي.

فيما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة، جاهزية الشركة لتفويج الحجاج من مطار صنعاء الدولي.. لافتا إلى أن المختصين بشركة الخطوط اليمنية وشركة الخدمات الأرضية يعملون كفريق واحد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمسافرين بشكل عام.

وناقش الاجتماع برنامج رحلات تفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء الدولي إلى مطار جدة، وكذا سير عمل الشركة وآلية تطويرها وتحديثها في مجال الطيران المدني والصعوبات التي تواجه عملها المهني.








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