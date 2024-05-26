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المؤتمر نت - مكافحة الفساد تتسلم عدداً من إقرارات الذمة المالية

مكافحة الفساد تتسلم عدداً من إقرارات الذمة المالية

المؤتمرنت -
مكافحة الفساد تتسلم عدداً من إقرارات الذمة المالية
تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي مجاهد أحمد، الإقرار الخامس بالذمة المالية لمدير عام مكتب المالية بأمانة العاصمة محمد الجنيد، و 23 اقراراً بالذمة المالية من المشمولين من قيادات وموظفي المكتب ومديريات الأمانة تطبيقاً لقانون الإقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م.

وخلال تسلم الإقرارات أشاد رئيس الهيئة بمبادرة مكتب المالية بالأمانة ومديرياتها للمرة الثالثة على التوالي بتقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين لديهم بصورة جماعية، مثمناً جهود قيادة المكتب في متابعة المشمولين لتقديم إقراراتهم إعمالاً لأحكام قانون الذمة المالية.

وعبر رئيس الهيئة عن أمله بأن تحذو مكاتب المالية في المحافظات حذو مكتب المالية بالأمانة في تقديم إقرارات الذمة المالية.

من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية بالأمانة الحرص على تعزيز النزاهة من خلال تطبيق قانون الذمة المالية بتقديم المشمولين لإقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.








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