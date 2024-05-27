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المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح منصور الشامي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي

لبوزة يعزي بوفاة الشيخ صالح الشامي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي بوفاة الشيخ صالح الشامي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ صالح منصور الشامي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى الشيخ محمد منصور الشامي والعقيد حسين منصور الشامي والشيخ شعيب صالح منصور الشامي وإخوانه، بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد مشائخ مديرية خمر بمحافظة عمران، وأحد الشخصيات المؤتمرية والوطنية التي حظيت بالاحترام والتقدير في كافة الأوساط الاجتماعي.

وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد وكافة آل الشامي وجميع مشائخ وأعيان ووجهاء مديرية خمر بمحافظة عمران.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".








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