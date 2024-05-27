المؤتمرنت -

أجواء شديدة الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول الساحلية، وهبوب رياح نشطة جداً على أرخبيل سقطرى والمناطق الصحراوية خلال الـ24 الساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 39 - 45 درجة مئوية.



وقد تكون الأجواء حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 33- 40 درجة مئوية.



وأشار المركز إلى رياح نشطة جداً على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها 28عقدة، ورياح نشطة شمالية شرقية منتظمة قد تعمل على إثارة الأتربة والرمال على المناطق الصحراوية.



وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 الساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في تعز -المطار : 6 ملم، تعز- الحوبان : 2 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، ريمة، تعز، غرب كل من إب وصنعاء.



وحذر المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية والسهول من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب المياه والسوائل.



كما حذر مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.