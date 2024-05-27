المؤتمرنت -

أول فوج من الحجاج يغادر مطار صنعاء غداً

أعلن وزير النقل بحكومة تصريف الاعمال، عبدالوهاب يحيى الدرة، عن تدشين تفويج ضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي غدا الثلاثاء إلى مدينة جدة لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام 1445ه‍.



وقال وزير النقل في تصريحات صحفية أن عدد الحجاج الذين سوف يغادرون عبر مطار صنعاء الدولي ثمانية آلاف و200 حاج وحاجة.



ولفت إلى أن عدد الرحلات الجوية الخاصة بتفويج ضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة 44 رحلة جوية.



ونوه بحرص واهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى بالحجاج اليمنيين بشكل عام وتوفير كافة التسهيلات وإجراءات السفر سواء عبر الجو أو البر.



وأكد أن وزارتي النقل والإرشاد وشئون الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني والأرصاد والخطوط الجوية اليمنية أنهت الترتيبات والاستعدادات الخاصة بتفويج الحجاج من مطار صنعاء الدولي.



وقال: "حرصنا على أن تكون الاجراءات والمعاملات في المطار لضيوف الرحمن في وقت قياسي وبسهولة ويسر وبحسب المتطلبات والشروط الدولية".