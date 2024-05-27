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أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف ثلاث سفن ومدمرتين أمريكيتين

صنعاء تستهدف 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف 3 سفن ومدمرتين أمريكيتين
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف ثلاث سفن ومدمرتين أمريكيتين، انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية والقوة الصاروخية نفذت ثلاث عمليات مشتركة استهدفت الأولى سفينةَ (LAREGO DESERT) الأمريكيةَ في المحيطِ الهندي، واستهدفت الثانية سفينةَ (MSC MECHELA) الإسرائيليةَ في المحيطِ الهندي فيما استهدفت الثالثة سفينةَ (MINERVA LISA) في البحرِ الأحمرِ لانتهاكِها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو المسير استهدف بعمليتين نوعيتين مدمرتينِ حربيتينِ أمريكيتينِ في البحرِ الأحمرِ، وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيِّ في قطاع غزة.








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