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المؤتمر نت - دشنت وزارتا النقل والإرشاد وشؤون الحج والعمرة، فجر اليوم، تفويج أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة

300 حاج غادروا إلى الأراضي المقدسة عبر مطار صنعاء

المؤتمرنت -
300 حاج غادروا إلى الأراضي المقدسة عبر مطار صنعاء
دشنت وزارتا النقل والإرشاد وشؤون الحج والعمرة، فجر اليوم، تفويج أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن عبر مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة.

حيث غادرت الرحلة الأولى للخطوط الجوية اليمنية مطار صنعاء متوجهة إلى مدينة جدة وعلى متنها 175 من حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج للعام الحالي 1445ه‍.

فيما أقلعت الرحلة الثانية من مطار صنعاء وعلى متنها ما يقارب 131 حاجا وحاجة.

وتفقد وزيرا النقل في حكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة والإرشاد وشؤون الحج والعمرة نجيب العجي، سير إجراءات ومعاملات سفر الحجاج في صالة المغادرة بمطار صنعاء والتسهيلات المقدمة لهم ومدى سرعة وإنجاز المعاملات بمهنية عالية بما يضمن أمن وسلامة الحجاج.

وأكد الوزير الدرة أن تفويج الحجاج عبر مطار صنعاء الدولي يثبت مدى جهوزيته التشغيلية الفنية والمهنية والتقنية على مدار الساعة وفقا للشروط والمتطلبات الدولية.

وأشار إلى أنه سيتم تفويج ثمانية آلاف و200 حاج وحاجة عبر 44 رحلة جوية من مطار صنعاء إلى مدينة جدة عبر الناقل الوطني شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وأكد الوزير الدرة، اهتمام وحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتفويج الحجاج عبر مطار صنعاء بدلاً عن المطارات البعيدة لما يعانيه المسافرون والحجاج بسبب الطرق الوعرة وغير الآمنة ولا المؤهلة للسفر.

واعتبر هذا العام التدشين الفعلي لتفويج الحجاج بحكم العدد الكبير الذي يصل إلى أكثر من ثمانية آلاف حاج وباستعدادات مبكرة ومتميزة بتعاون من كل الجهات المعنية.

من جانبه أكد الوزير العجي، أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لضيوف الرحمن جواً وبراً تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأشار إلى العراقيل التي تفاجأ الجميع بها بإلغاء الرحلات الجوية المباشرة من مطار صنعاء إلى المدينة المنورة دون أي مبررات أو أسباب مما يسبب عبئاً وصعوبات على الحجاج.

بدوره أعرب نائب وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة فؤاد ناجي عن أمله في أن تكون رحلات الحجاج من مطار صنعاء بداية لفك الحصار بشكل كامل عن المطار.

وأشاد بالتعاون المشترك بين وزارتي النقل والإرشاد الذي أثمر إيجابا بتفويج أكثر من ثمانية آلاف حاج عبر مطار صنعاء الدولي.

فيما أكد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أنه بتضافر الجهود وتعاون وزارتي النقل والإرشاد والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية تم التغلب على الصعوبات.

وذكر أنه سيتم اليوم تفويج أكثر من 600 حاج وحاجة عبر أربع رحلات جوية من مطار صنعاء إلى مدينة جدة من أصل ثمانية آلاف و200 حاج وحاجة.

من جهته أوضح وكيل هيئة الطيران المدني رائد جبل، أن الاستعدادات والترتيبات المبكرة ساهمت بشكل مباشر في إنجاح عملية التفويج.

مدير مطار صنعاء خالد الشايف أكد جهوزية المطار التشغيلية والفنية والمهنية لاستقبال ومغادرة كافة الرحلات الجوية على مدار الساعة وفقا للشروط والمتطلبات الدولية وبمهنية وحيادية تامة.








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