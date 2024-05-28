المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ بادي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عصام محمد حسن بادي، عضو اللجنة الدائمة، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد/ خالد عصام محمد حسن بادي، وإخوانه، وأعمامه، وكافة آل بادي، بني الذولاني، في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.



سائلاً المولى -جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون،،،