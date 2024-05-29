المؤتمرنت -

الصحة العالمية: لا منطقة آمنة في غزة

جددت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، تأكيد المنظمة بعدم وجود أي منطقة آمنة في غزة يلجأ إليها الناس.



وقالت هاريس في تصريحات صحفية، إن فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين في غزة ضئيلة؛ بسبب الوضع الصحي بغزة.



وتابعت: "ما زلنا لا نفهم لماذا تتعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف للاستهداف".



وأكدت المسؤولة الأممية، أن جميع عمليات الإجلاء توقفت فجأة وأن هناك نحو 10 آلاف مريض بحاجة إلى الإجلاء الطبي.



وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في غزة، أنه لم يتبق إلا مستشفى تل السلطان للولادة داخل الخدمة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.



وأشارت إلى خروج كل من المستشفى الميداني الإندونيسي وعيادة تل السلطان في رفح عن الخدمة.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 117 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.