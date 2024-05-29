المؤتمرنت -

النواب يدين الصمت العربي تجاه مجازر رفح

ندد مجلس النواب بالاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على مخيمات اللاجئين في مدينة رفح واعتبرها تحدياً وانتهاكاً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية.



وأدان مجلس النواب في بيان صدر عنه اليوم، استمرار الصمت العربي إزاء ما المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني في رفح وغزة وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصاعد وتيرتها منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وثمن مجلس النواب عالياً مواقف أحرار ودول العالم الذين رفعوا أصواتهم الحرة في سبيل دعم القانون الدولي، ومطالباتهم المستمرة بإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية على الكيان الصهيوني المحتل.



ولفت إلى أن القصف المتعمد لمخيمات اللاجئين جاء بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية بوقف الحرب في رفح ما يشكل استفزازاً لأحرار العالم والقانون الدولي والقيم الإنسانية والأخلاقية.



وأضاف مجلس النواب متسائلاً: "كم عدد المجازر التي ينتظرها المجتمع الدولي لفرض عقوبات على الاحتلال الصهيوني ووقف العدوان والحصار وحظر بيع الأسلحة لهذا الكيان، وكم يحتاج الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الوقت؟".



وطالب رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم بالتحرك العاجل لوقف الصلف الصهيوني ومعاقبة قادة الكيان المجرم لتحديه الإرادة الدولية والإنسانية..



وحث البيان الشعوب العربية والإسلامية على الخروج للتعبير عن رفض سياسة الصمت التي تمارسها أنظمة التطبيع والعمالة والانبطاح، داعياً علماء الأمة لاتخاذ مواقف حازمة تليق بأبناء الأمة العربية والإسلامية والتحرك لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة بكافة السبل والوسائل المتاحة.