المؤتمرنت -

36171 شهيداً منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفاً و171 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.



وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81 ألفاً و420 مصاباً، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 75 شهيداً و284 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.



ويتواصل لليوم الـ236 على التوالي العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.