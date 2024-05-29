الأربعاء, 29-مايو-2024 الساعة: 07:08 م - آخر تحديث: 06:57 م (57: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف 6 سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط، لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة

إحداها في البحر الأبيض المتوسط.. 6 عمليات عسكرية مناصرة لغزة

المؤتمرنت -
إحداها في البحر الأبيض المتوسط.. 6 عمليات عسكرية مناصرة لغزة
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف 6 سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط، لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت ست عمليات عسكرية منها ثلاث في البحر الأحمر، حيث استهدفت الأولى سفينةَ (LAAX) والتي أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير، واستهدفت الثانية سفينةَ (MOREA)، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينةَ (Sealady).

وأشارت إلى أن العمليات الثلاث نفذت بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وحققت إصابات مباشرة.

وأكد البيان أن القوات المسلحة استهدفت أيضا سفينتي (ALBA) و(Maersk HARTFOFD) الأمريكية في البحر العربي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية السادسة سفينةَ (MINERVA ANTONIA) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة.

ولفت البيان إلى أن هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.

وأضاف" إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ استمرارِ الجرائمِ الإسرائيليةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ لن تترددَ في استهدافِ كافةِ السُّفُنِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها وكما جاءَ في بياناتِها السابقة".

وحيت القوات المسلحة اليمنية، المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزة وكافةَ الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق.. مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مقتل 1300 جندي أوكراني خلال 24 ساعة
رياضة: هانز فليك مدرباً لبرشلونة حتى 2026
اقتصاد: الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
عربي ودولي: تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35"
رياضة: بيلينغهام أفضل لاعب في الدوري الإسباني
فنون ومنوعات: أيمن زيدان يلتقي بشقيقه الراحل
أخبار: 437 حاج يغادرون مطار صنعاء لأداء المناسك
أخبار: غارتين عدوانية على الحديدة
أخبار: تحذير صادر عن البنك المركزي في صنعاء
علوم وتقنية: فوائد متعددة لتناول الطماطم.. تعرف عليها
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
عربي ودولي: الاتحاد الاوروبي يتوعد "اسرائيل" بالعقوبات
عربي ودولي: مجزرة جديدة للاحتلال في رفح
عربي ودولي: إيرلندا تعلن رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار: مغادرة 300 حاجاً يمنياً إلى الأراضي المقدسة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة
أخبار: النرويج وإسبانيا تعلنان رسمياً الاعتراف بدولة فلسطين
عربي ودولي: نزوح مليون فلسطيني من رفح خلال 3 أسابيع
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36096
عربي ودولي: "كلنا أبناء غزة".. مظاهرات حاشدة في باريس
مجتمع مدني: أعراض غير واضحة لداء السكري
فنون ومنوعات: نجوم يعلقن على مجزرة رفح: تحرّك يا عالم
أخبار: حقوق الإنسان تدين مجزرة رفح
رياضة: أستون فيلا يجدد عقد إيمري 5 أعوام
عربي ودولي: الأونروا: الهجمات على رفح مروعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024