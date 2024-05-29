المؤتمرنت -

إحداها في البحر الأبيض المتوسط.. 6 عمليات عسكرية مناصرة لغزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف 6 سفن في البحر الأحمر والبحر العربي والبحر الأبيض المتوسط، لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت ست عمليات عسكرية منها ثلاث في البحر الأحمر، حيث استهدفت الأولى سفينةَ (LAAX) والتي أصيبت إصابة مباشرة وتضررت بشكل كبير، واستهدفت الثانية سفينةَ (MOREA)، فيما استهدفت العملية الثالثة سفينةَ (Sealady).



وأشارت إلى أن العمليات الثلاث نفذت بعدد من الصواريخ البحرية والبالستية والطائرات المسيرة وحققت إصابات مباشرة.



وأكد البيان أن القوات المسلحة استهدفت أيضا سفينتي (ALBA) و(Maersk HARTFOFD) الأمريكية في البحر العربي بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، فيما استهدفت العملية السادسة سفينةَ (MINERVA ANTONIA) في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة.



ولفت البيان إلى أن هذه العمليات تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائمِ العدوِّ الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد.



وأضاف" إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وأمامَ استمرارِ الجرائمِ الإسرائيليةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزةَ لن تترددَ في استهدافِ كافةِ السُّفُنِ التي تتعاملُ مع الكيانِ الإسرائيليِّ في منطقةِ العملياتِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها وكما جاءَ في بياناتِها السابقة".



وحيت القوات المسلحة اليمنية، المقاومةَ الفلسطينيةَ الباسلةَ في قطاعِ غزة وكافةَ الأحرار المساندين لها في لبنان والعراق.. مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.