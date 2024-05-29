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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة مأرب

إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء مأرب

المؤتمرنت -
إسقاط طائرة أمريكية جديدة في أجواء مأرب
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة مأرب.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن قوات الدفاع الجوي في القواتِ المسلحة اليمنية نجحت فجر اليوم الأربعاء في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء تنفيذِها مهاما عدائية في أجواء محافظةِ مأرب.

وأشارت إلى أن عملية الاستهداف تمت بصاروخٍ أرض جو محلي الصنعِ.. لافتة إلى أنه سيتم توزيع مشاهدَ الإسقاط بعد قليل.

وأكدت القوات المسلحةَ اليمنيةَ أن عمليةَ إسقاط الطائرة جاءت بعدَ أيام فقط من إسقاط طائرة أخرى من نفس النوع في أجواء محافظة البيضاء.

وذكر البيان أن هذه الطائرة هي السادسة التي تمّ إسقاطُها من هذا النوعِ خلال معركة الفتحِ الموعود والجهادِ المقدس دعماً وإسناداً للشعب الفلسطيني.

كما أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها مستمرة في تطوير قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني ولكافة القوى المعادية، واستمراراً في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار.








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