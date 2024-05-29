المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر الشعبي العام يواسي آل الرجوي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الأستاذ محمد محمد حزام الرجوي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمحافظة حجة السابق، والمنتخب عضواً في هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي في المؤتمر العام السادس عام 1999م، مدير عام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة حجة الأسبق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وإسهاماته المجتمعية والإدارية، وفي العمل التنظيمي كواحد من القيادات التنظيمية التي كان لها دوراً بارزاً في تطوير أداء المؤتمر، وساهمت بتطوير العمل التنظيمي والرقابي في المؤتمر الشعبي العام.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى شقيقي الفقيد الأستاذ عبدالله محمد حزام الرجوي، وعلي محمد حزام الرجوي، وإلى نجل الفقيد إبراهيم محمد محمد حزام الرجوي، وإخوانه وكافة آل الرجوي بمديرية مدينة حجة محافظة حجة، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".