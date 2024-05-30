المؤتمرنت -

مستشفى حكومي في صنعاء يحذر من انتشار داء الكلب

أطلق المستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء تحذيره مجدداً للمواطنين من انتشار داء الكلاب بسبب انتشار الكلاب الضالة بكثرة في صنعاء ومختلف المحافظات، كاشفاً عن تسجيل حالات يومية قادمة إلى المستشفى من مختلف المديريات بما في ذلك العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى.



ونبهت إدارة المستشفى، في بيان اليوم على حسابها "فيسبوك"، إلى انتشار داء الكلاب في ظل عدم وجود جهود كافية لمكافحة الكلاب الضالة، وقالت: "إنه للمرة الثانية نحذركم من الكلاب الضالة حيث يعتبر داء الكلب من الأمراض المنتشرة في اليمن، حيث ولا توجد جهود كافية لمكافحة الكلاب الضالة التي تشكل تهديداً على جميع الفئات العمرية بما في ذلك الأطفال".



ونصحت ذات الهيئة المواطنين الذين يتعرضون للعض من قبل أي حيوان مثل الكلاب، والقطط، والثعابين، والخفافيش، والفئران، بغسل الجرح جيدًا بالماء والصابون وتركه مفتوحًا والتوجه إلى أقرب مركز لمكافحة داء الكلب لاتخاذ التدابير اللازمة، منبهة بذات الوقت الى إن هذا الفيروس يعد خطير وقاتل في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.



وأضافت: إنه عند أول زيارة لها، يتم إعطاء المصل المضاد لداء الكلب وفقًا للوزن بعد اختبار الحساسية، حيث يتم حقن نصفه حول مكان العضة والنصف الآخر عضلياً، ويتم إعطاء لقاح داء الكلب حسب جدول يتم تحضيره خصيصًا ويتكون من خمس جرعات.



وحثت هيئة المستشفى الجمهوري جميع الجهات المسؤولة لمكافحة الكلاب الضالة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتمكن الأطفال من العيش بحرية وأمان بعيدًا عن هذه الكلاب التي انتشرت في كل مكان.

