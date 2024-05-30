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المؤتمر نت - زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، ومعه عضو اللجنة العامة للمؤتمر خالد الديني، وعضو الهيئة الوزارية غالب مطلق، اللواء خالد باراس

الأمين العام يطمئن على صحة اللواء باراس

المؤتمرنت -
الأمين العام يطمئن على صحة اللواء باراس
زار الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن، ومعه عضو اللجنة العامة للمؤتمر خالد الديني، وعضو الهيئة الوزارية غالب مطلق، اللواء خالد باراس رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني، والذي يرقد في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد تعرضه لوعكة صحية.

واطمأن الأمين العام خلال الزيارة على صحة باراس، ناقلاً إليه تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس وكافة قيادات المؤتمر، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

من جانبه عبر اللواء باراس عن شكره وتقديره للأمين العام على هذه الزيارة والأطمىنان على صحته.








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