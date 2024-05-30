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أخبار
المؤتمر نت - 2500 حاج غادروا مطار صنعاء على متن 14 رحلة

2500 حاج غادروا صنعاء على متن 14 رحلة

المؤتمرنت -
2500 حاج غادروا صنعاء على متن 14 رحلة
تفقد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة اليوم، سير العمل بمطار صنعاء الدولي والجهوزية التشغيلية الفنية والمهنية والخدمات المقدمة للرحلات الخاصة بضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج والعمرة للعام 1445هـ.

واستمع وزير النقل ومعه وكيل هيئة الطيران المدني والأرصاد رائد جبل، من مدير مطار صنعاء خالد الشايف، إلى شرح حول الخدمات الملاحية والأرضية التي تقدم لطائرات الخطوط الجوية اليمنية الخاصة برحلات الحجاج بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة لضيوف الرحمن لتسريع السفر.

كما استمع الدرة إلى ملاحظات بعض الحجاج حول الصعوبات التي واجهتهم في مكاتب وكالات السفر، معبرين عن الشكر لقيادات وزارتي النقل والإرشاد والحج والعمرة، على التجاوب السريع والتواجد معهم أثناء السفر من المطار.

وخلال الزيارة أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال، أن عملية تفويج الحجاج بمطار صنعاء الدولي تسير وفقاً لما خطط وجهز له مسبقاً بالتعاون مع وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة وهيئة الطيران المدني، والخطوط الجوية اليمنية والجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن إجمالي الحجاج الذين تم تفويجهم خلال 72 ساعة من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة على طائرات الخطوط الجوية اليمنية بلغ أكثر من ألفين و500 حاج على متن 14 رحلة.

وحث قيادة مطار صنعاء على تقديم المزيد كل التسهيلات وتكثيف عدد العاملين والتواجد المستمر لإنجاز وتسهيل وتسريع إجراءات سفر الحجاج وفقاً للمتطلبات والشروط المعمول بها في المطارات العالمية.

رافقه خلال الزيارة مدير عام جوازات المطار العميد سلطان صبره، ومسؤولو الخطوط الجوية اليمنية.

وقد غادر مطار صنعاء اليوم 1123 حاجا إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، عبر سبع رحلات للخطوط الجوية اليمنية.

حيث أقلت الرحلة الأولى من الفوج الثالث 133 حاجا، فيما أقلت الرحلة الثانية 145 حاجا، والرحلة الثالثة 142 حاجا.

كما أقلت الرحلة الرابعة 147 حاجا، وأقلت الخامسة 129 حاجا، إضافة إلى 256 حاجا على الرحلة السادسة، و171 حاجا على الرحلة السابعة.

يذكر أنه تم مغادرة 1380 حاجا من الفوجين الأول والثاني من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة عبر الخطوط الجوية اليمنية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بواقع سبع رحلات.








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