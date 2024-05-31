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المؤتمر نت - أدان مجلس النواب بأشد العبارات إقدام العدوان الأمريكي البريطاني على شن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، وتعز والحديدة

النواب يدين العدوان على صنعاء وتعز والحديدة

المؤتمرنت -
النواب يدين العدوان على صنعاء وتعز والحديدة
أدان مجلس النواب بأشد العبارات إقدام العدوان الأمريكي البريطاني على شن سلسلة غارات على أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، وتعز والحديدة، والتي أدت إلى استشهاد 16 وإصابة 41 من المدنيين.

وأشار المجلس في بيان صادر عنه، إلى أن غارات العدوان استهدفت مواقع مدنية كمبنى إذاعة الحديدة أمام مستشفى الثورة وخفر السواحل في ميناء الصليف لتصل محصلة الشهداء والجرحى جراء تلك الغارات إلى 58 شهيدا وجريحا، إضافة إلى تضرر عدد من المباني والسفُنِ التجاريةِ في الميناء.

واعتبر المجلس استهداف الأعيان المدنية انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية والسيادة اليمنية وجريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

واستنكر استمرار الصمت العربي تجاه الصلف الصهيوني الأمريكي البريطاني والاستهداف الممنهج لمقدرات الشعبين اليمني والفلسطيني وشعوب المنطقة.. مؤكداً على حق الشعب اليمني وقواته المسلحة في الرد على هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي البريطاني باستهدافه الأعيان المدنية ومقدرات البلد، والاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني.

وبارك المجلس رد القوات المسلحة اليمنية باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ايزنهاور" في البحر الأحمر، بالأسلحة المناسبة.

ودعا إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة الأخطار المحدقة.. حثاً الجميع على اليقظة لمواجهة كافة مصادر التهديد في باب المندب، والبحرين الأحمر والعربي.

كما دعا رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية والإسلامية والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى إدانة الصلف الصهيوني الأمريكي البريطاني ووضع حد للجرائم والاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق الشعب اليمني وشعوب المنطقة، والكف عن سياسة غض الطرف والتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي.

وجدد المجلس التأكيد على أن هذه الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي البريطاني لن تثني الشعب اليمني وقواته المسلحة عن أداء واجبه الديني والأخلاقي والإنساني في الدفاع عن سيادته والوفاء بالتزاماته تجاه ما يتعرض له الشعبِ الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة.








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