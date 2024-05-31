المؤتمرنت -

822 حاجاً غادروا مطار صنعاء لأداء المناسك

غادر 822 حاجاً اليوم مطار صنعاء الدولي، متوجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة للعام 1445هـ.



وانطلقت الرحلة الأولى من الفوج الثالث للحجاج مطار صنعاء الدولي على طائرة الخطوط الجوية اليمنية على متنها 170 حاجاً إلى مدينة جدة، فيما غادر 246 حاجاً المطار في الرحلة الثانية متوجهة إلى الأراضي المقدسة عبر الخطوط الجوية اليمنية.



وأقلعت طائرة الخطوط الجوية اليمنية رحلتها الثالثة من مطار صنعاء الدولي إلى مدينة جدة وعليها 140 حاجاً في حين أقلت الرحلة الرابعة لطائرة الخطوط الجوية اليمنية 266 حاجا من مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة.



وأكد الحجاج لدى مغادرتهم المطار سهولة إجراءات السفر في مطار صنعاء وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة لهم.



يذكر أن الفوجين الأول والثاني البالغ عددهما أكثر من 2500 من حجاج بيت الله الحرام، غادرا مطار صنعاء الدولي، إلى الأراضي المقدس على متن طائرات الخطوط الجوية اليمنية خلال الثلاثة الأيام الماضية عبر 14 رحلة جوية.