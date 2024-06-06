المؤتمرنت -

مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيرات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مدرسة يسكنها نازحون تابعة للأونروا وسط مخيم النصيرات بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 35 فلسطينياً وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء.



وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الطواقم الطبية والدفاع المدني انتشلت 35 شهيدا وعشرات الإصابات من مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية التي تؤوي نازحين في مخيم 2 بالنصيرات.



ولفتت إلى أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت الطوابق العلوية من المدرسة قرابة الساعة الثانية إلا ربع فجرا بينما كان من فيها نيام، حيث اخترق الصاروخ عدة صفوف مدرسية، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة هذا العدد الكبير.



من جانبه، قال المكتب الحكومي في غزة، إن من بين الشهداء 14 طفلا و9 نساء، وأكد إصابة 74 نازحا بينهم 23 طفلاً و18 امرأة.



وأضاف أن مركز النُّزوح الذي استهدفه الاحتلال الليلة الماضية يحمل رقم 149 الذي يتم استهدافه من خلال قصفه بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات.



ووصفت وزارة الصحة في غزة ما حدث في هذه المدرسة بالمجزرة المروعة، وقالت إن عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات وخطورتها.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36586 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 83074 آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.