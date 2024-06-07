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المؤتمر نت - فتح طريقي الحوبان والخمسين بمحافظة تعز

فتح طريقي الحوبان والخمسين بمحافظة تعز

المؤتمرنت -
فتح طريقي الحوبان والخمسين بمحافظة تعز
أعلن القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، واللجنة العسكرية عن فتح طرقين إلى مدينة تعز ابتداء من اليوم، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط.

وأوضح المساوى أن الطريق الرئيسي الأول هو الحوبان- قصر الشعب- الكمب، ويخصص للمسافرين ووسائل النقل الخفيفة، والطريق الثاني الستين -الخمسين -مدينة النور- بئر باشا ويخصص لشاحنات النقل الثقيل والمتوسط.

وأكد الحرص على توفير جوانب الأمن والسلامة للمواطنين وتخفيف معاناتهم خاصة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، بالرغم من عدم استجابة الطرف للآخر للمبادرات السابقة.

ونوه القائم بأعمال محافظة تعز، بجهود الجانب العسكري لفتح هذه الطرق لتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بأمن وأمان.

فيما أشار عضو اللجنة العسكرية العميد شكري نعمان، إلى أن الطرف الآخر كان يتحجج في جميع المراحل التي تم فيها التحاور معه في عمان ومسقط والأردن، بأن يتم فتح طريق سوفتيل القصر.. مؤكدا أنه وبعد فتح هذا الطريق اليوم لم يعد أمام الطرف الآخر أي عذر.

وعبر عن الشكر لقائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة ورئيس اللجنة العسكرية على جهودهم واهتمامهم وحرصهم على فتح الطرقات.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر، بدء التجهيزات ورفع الحواجز والأتربة ونزع المخلفات واستكمال الإجراءات لفتح الطريقين والتخفيف من معاناة المواطنين قبل عيد الأضحى.. مؤكدا أن هذه المبادرة ليست بضغط من أحد وإنما مبادرة من جانب القيادة في صنعاء.

وقد عبر عدد من المشايخ والمواطنين عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة التي أطلقها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، معربين عن الأمل في أن تحظى هذه المبادرة بترحيب من الطرف الآخر.









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