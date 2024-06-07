المؤتمرنت -

مصدر في مارب ينفي ادعاءات المرتزقة باستهداف شيول بطريق الفلج

نفى مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب ادعاءات مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي باستهداف القوات المسلحة آلية "شيول" تابع لهم في طريق نقطة الفلج المدخل الجنوبي لمدينة مأرب.



وأكد المصدر الاستعداد لتشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، معتبراً أنها مفتعلة من المرتزقة للتنصل عن التزاماتهم السابقة بفتح طريق الجوبة البيضاء مدينة مأرب، ومحاولة للهروب من الضغط الشعبي في فتح الطريق والتخفيف من معاناة المسافرين.



وأشار إلى أن الطرف الآخر ماطل في فتح الطريق بدءا من احتجاز ومنع سيارات المواطنين وإطلاق النار عليهم وكذا افتعال العراقيل والتسويف وطلب مهلة زمنية رغم أن الطريق سالكة وقد عبرت منها أكثر من 40 سيارة للمواطنين.



ودعا المصدر الشخصيات الاجتماعية لمواصلة الضغط على المرتزقة لفتح الطريق باعتباره مطلباً شعبياً وعملاً إنسانياً سيخفف الكثير من معاناة المسافرين.

