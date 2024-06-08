المؤتمرنت -

لبوزة يعزي بوفاة محمد أحمد النويرة

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة محمد أحمد علي النويرة عضو المجلس المحلي بمديرية الخبت محافظة المحويت، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لنجل الفقيد علي محمد أحمد النويرة وإخوانه وباقي أفراد الأسرة الفقيد وكافة آل النويرة بمديرية الخبت محافظة المحويت.



وأشاد الدكتور لبوزة بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإسهاماته في خدمة المجتمع وتعزيز العمل المحلي.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "