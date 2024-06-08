السبت, 08-يونيو-2024 الساعة: 04:55 م - آخر تحديث: 04:13 م (13: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات

أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة على الهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، حارة على الهضاب الداخلية مع إحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، اب، ريمة، المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأفاد المركز أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً حارة ورطبة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35- 40 درجة مئوية و أعلى نسبة للرطوبة تتراوح بين 80-90% .

وتوقع المركز هطول هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، فيما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الـ 30 عقدة ومعتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.

وحسب المركز فإن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة جافة وحارة إلى شديدة الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 44 درجة مئوية ..في حين تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.

وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحارى والسهول والسواحل والهضاب الداخلية ، داعيا إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة و الإكثار من شرب المياه والسوائل.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من إرتفاع الموج وإضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: بقرار مفاجئ.. شيرين تعلن الاعتزال
عربي ودولي: رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للضرب!
رياضة: المغرب يهزم زامبيا ويتصدر مجموعته
رياضة: ليفركوزن يعلن تعاقده مع مدافع رين
رياضة: تشيلسي يعلن تعاقده مع أدارابيويو
عربي ودولي: مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا
فنون ومنوعات: القبض على نجل فنان مشهور بسبب إسرائيل!
اقتصاد: الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع
عربي ودولي: إسرائيل على "قائمة العار"
عربي ودولي: روسيا تسقط 28 طائرة مسيرة أوكرانية
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 78 سنتًا
أخبار: استهداف سفينتين في البجر الأحمر
مغتربون: الدكتوراه للباحث ظفار الجبوبي من روسيا
أخبار: مسيرة مليونية في صنعاء نصرةً لفلسطين
أخبار: غارات أمريكية بريطانية جديدة على الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36731
أخبار: مصدر في مأرب ينفي استهداف شيول بالفلج
عربي ودولي: 30 ألفا أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
أخبار: فتح طريقي الحوبان والخمسين بمحافظة تعز
عربي ودولي: انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن
رياضة: منتخب اليمن خارج تصفيات "المونديال"
رياضة: الأردن يهزم طاجيكستان بثلاثية ويتأهل
علوم وتقنية: هذا ما يفعله الإجهاد بك!
فنون ومنوعات: رسائل عتاب غامضة من شيماء سيف
أخبار: تعميم هـام من وزارة النقل إلى وكالات السفر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024