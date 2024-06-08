المؤتمرنت -

أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة على الهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الأجواء ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً بوجه عام، حارة على الهضاب الداخلية مع إحتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، اب، ريمة، المحويت وحجة خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وأفاد المركز أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون غائمة جزئياً حارة ورطبة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35- 40 درجة مئوية و أعلى نسبة للرطوبة تتراوح بين 80-90% .



وتوقع المركز هطول هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، فيما تكون الرياح قوية على أرخبيل سقطرى تتجاوز سرعتها الـ 30 عقدة ومعتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.



وحسب المركز فإن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة جافة وحارة إلى شديدة الحرارة حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 - 44 درجة مئوية ..في حين تكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحارى والسهول والسواحل والهضاب الداخلية ، داعيا إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة و الإكثار من شرب المياه والسوائل.



ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من إرتفاع الموج وإضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن.

