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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ خالد عبدالولي أحمد سيف الشرجبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني

الوهباني يعزي بوفاة الشيخ خالد الشرجبي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة الشيخ خالد الشرجبي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ خالد عبدالولي أحمد سيف الشرجبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الاجتماعي والوطني.

وعبّر الأمين العام المساعد عن صادق التعازي وعميق المواساة في برقية العزاء التي بعث بها إلى الشيخ محمد عبدالولي الشرجبي، وأبناء الفقيد الشيخ عمار وإسامة ومعاذ وكافة آل الشرجبي في مديرية الشمايتين محافظة تعز، باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد كبار مشائخ عزلة شرجب بمديرية الشمايتين، وأدواره المشهودة في تعزيز الدور الإيجابي لقبيلته تجاه القضايا الوطنية ونهجه في خدمة السلم الاجتماعي عبر إصلاح ذات البين.. سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،








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