المؤتمرنت -

إزالة السواتر الترابية من طريق الحوبان – قصر الشعب

اطلع القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن عبداللطيف المهدي اليوم، على أعمال إزالة السواتر الترابية من الطريق الرئيسي الحوبان - قصر الشعب - الكمب، الذي تم فتحه أمس.



واستمع المساوى واللواء المهدي من فرق العمل الميدانية إلى إيضاح عن سير إزالة السواتر الترابية والأحجار والكتل الخرسانية وردم الحفريات، لتسهيل تنقل المواطنين.



ودعا القائم بأعمال محافظ تعز، الجميع إلى تحمل المسؤولية وتغليب المصلحة العامة والعمل فتح كافة الطرق، وإزالة الموانع التي تعيق حركة تنقل المواطنين في المحافظة والمديريات.



وأشار المساوى إلى أن طريق الحوبان - قصر الشعب - الكمب، ستكون سالكة بشكل تام أمام مرور المسافرين بعد تنظيفها من المخلفات.. منوها بجهود اللجان الميدانية في تأمين الطرق وتنفيذ الإجراءات لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين.