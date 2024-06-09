الأحد, 09-يونيو-2024 الساعة: 03:55 م - آخر تحديث: 03:50 م (50: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مدمرة بريطانية وسفينين في البحرين الأحمر والعربي

صنعاء تستهدف سفينتين ومدمرة بريطانية

المؤتمرنت -
صنعاء تستهدف سفينتين ومدمرة بريطانية
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مدمرة بريطانية وسفينين في البحرين الأحمر والعربي، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة يوم أمس.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة.

وأشارت إلى أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلام الجو المسير، نفذت عمليتين مشتركتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة هما سفينة (Norderney) وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى نشوب الحريق فيها، وسفينة (MSC Tavvishi) وذلك في البحر العربي وقد أصيبت إصابة مباشرة.

وذكر البيان أن العمليتين نفذتا بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة.

وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.. مشيرة إلى أن عملياتها لن تتوقف حتى أيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة
رياضة: إسبانيا تستعد لليورو بخماسية في أيرلندا
رياضة: كرواتيا تحسم "القمّة" الودية أمام البرتغال
فنون ومنوعات: إحالة 5 مطربين للمحاكمة في مصر
عربي ودولي: أبو عبيدة: العدو أنقذ بعض أسراه وقتل آخرين
رياضة: الكاميرون يتصدر مجموعته
عربي ودولي: الأونروا تحذر من تفشي الكوليرا في غزة
أخبار: الكهرباء تسلم للنيابة ملفات 20 محطة مخالفة
أخبار: الزراعة: استمرار حظر استيراد الدجاج المجمد
أخبار: إزالة السواتر الترابية من طريق الحوبان
محافظات: إتلاف بضائع مخالفة في 3 محافظات
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ خالد الشرجبي
اقتصاد: الفاو: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية
عربي ودولي: يونيسف: أطفال غزة يفرون من العنف والرعب
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة النصيرات
عربي ودولي: الصحة الفلسطينية تطلق نداء استغاثة عاجل
أخبار: أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات
فنون ومنوعات: بقرار مفاجئ.. شيرين تعلن الاعتزال
عربي ودولي: مجزرة جديدة للاحتلال في النصيرات
عربي ودولي: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36801
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة محمد أحمد النويرة
عربي ودولي: رئيسة الوزراء الدنماركية تتعرض للضرب!
رياضة: المغرب يهزم زامبيا ويتصدر مجموعته
رياضة: ليفركوزن يعلن تعاقده مع مدافع رين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024