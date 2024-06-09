المؤتمرنت -

صنعاء تستهدف سفينتين ومدمرة بريطانية

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف مدمرة بريطانية وسفينين في البحرين الأحمر والعربي، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة يوم أمس.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الحربية البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البالستية وكانت الإصابة دقيقة.



وأشارت إلى أن القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلام الجو المسير، نفذت عمليتين مشتركتين ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة هما سفينة (Norderney) وقد أصيبت إصابة مباشرة ما أدى إلى نشوب الحريق فيها، وسفينة (MSC Tavvishi) وذلك في البحر العربي وقد أصيبت إصابة مباشرة.



وذكر البيان أن العمليتين نفذتا بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة.



وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني.. مشيرة إلى أن عملياتها لن تتوقف حتى أيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.