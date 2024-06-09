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أخبار
المؤتمر نت - لقاء يناقش جهود فتح الطرق في تعز

لقاء يناقش جهود فتح الطرق في تعز

المؤتمرنت -
لقاء يناقش جهود فتح الطرق في تعز
ناقش عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي اليوم مع القائم بأعمال محافظ تعز أحمد المساوى الجهود المبذولة لفتح الطرق بين شرق مدينة تعز وباقي أجزاء المدينة.

وثمن السامعي الجهود المبذولة من السلطة المحلية ممثلة بالقائم بأعمال المحافظ والقيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية، في مجال فتح المنافذ والطرق التي ستسهم في تحقيق التقارب وبناء الثقة بين أبناء المحافظة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويحقق المصلحة العامة بعيدا عن المزايدات والإملاءات الخارجية.

فيما أشار المساوى إلى أن الترتيبات جارية على قدم وساق، من أجل تهيئة الطرق لتكون سالكة لمرور المواطنين وتسهيل تنقلهم من وإلى وسط مدينة تعز.. موضحا أن هنالك تجاوب من الطرف الآخر، ويجري استكمال العمل من الجانبين لتجهيز الطرق.

ولفت إلى أن الطرق التي يجري العمل فيها تشمل "الحوبان -قصر الشعب ـ الكمب- المحافظة" الذي خصص لتنقل المواطنين ووسائل النقل الخفيف، والثاني "خط الستين- الخمسين- مدينة النور" الذي خصص لوسائل النقل الثقيلة والمتوسطة.

واستعرض المساوى المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة والتي بلغت 52 مشروعا منها 38 في مجال الطرق وستة في مجالات المياه والتعليم والصحة بقيمة 925 مليونا و176 ألف ريال، ساهمت فيها وحدة التدخلات المركزية الطارئة بـ 385 مليونا و26 ألف ريال.








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