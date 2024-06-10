المؤتمرنت -

توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقع المركز الوطني للارصاد أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً حار نسبياً نهاراً، والفرصة مهيئة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً حار نسبياً نهاراً، والفرصة مهيئة لتشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، أبين، شمال لحج، ريمة، المحويت، حجة وغرب ذمار في فترتي الظهيرة والمساء.



وفي المناطق الساحلية أفاد المركز بأن الطقس سيكون صحو إلى غائم جزئياً، حار ورطب حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35- 41 درجة مئوية، مع احتمال تشكل السحب الركامية الممطرة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح قوية على أرخبيل سقطرى تصل سرعتها إلى 40 عقدة، معتدلة إلى نشطة السرعة على السواحل الجنوبية والشرقية.



وحسب المركز فإن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحوا وجاف شديد الحرارة نهارا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 41 - 45 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة في الصحاري والهضاب الداخلية والسهول والسواحل.. داعيا للابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس مباشر ة من الساعة الــ 10 صباحا وحتى الساعة الــ 3 ظهرا والإكثار من شرب الماء والسوائل.



ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من ارتفاع الموج و إضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية و شرق خليج عدن.