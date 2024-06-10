المؤتمرنت -

الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الأضحى

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم السبت المقبل التاسع من ذي الحجة 1445هـ الموافق 15 يونيو 2024م.



وذكرت الوزارة في بيان، أن إجازة عيد الأضحى تنتهي يوم الاثنين الـ 18 من ذي الحجة الموافق 24 يونيو 2024م، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الـ 19 من ذي الحجة وذلك استناداً إلى القانـون رقـم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.



وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام، أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة تصريف الأعمال وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي الجيش والأمن.