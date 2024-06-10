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أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تعلن صرف نصف معاش شهر أكتوبر

صنعاء تعلن صرف نصف معاش أكتوبر

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف نصف معاش أكتوبر
بدأت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم صرف النصف الأول من معاش شهر أكتوبر 2020م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم الحيفي، استكمال الإجراءات المالية وضخ المبالغ النقدية إلى البريد والبدء بعملية الصرف، داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه إلى مكاتب البريد مصطحبين الوثائق المطلوبة.

ونوه بالجهود التي ساهمت في تجاوز الصعوبات الناتجة عن مشكلة نقص السيولة بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن وتأخير دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

ولفت الحيفي إلى أن الهيئة وفي إطار اهتمامها المستمر بشريحة المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جراء العدوان والحصار، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.








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