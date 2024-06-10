المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ قايد الحميري

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ قايد محمد مفرح الحميري- عضو اللجنة الدائمة- رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمديرية فرع العدين بمحافظة إب سابقًا، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.





وأشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد وسجاياه الحميدة كواحد من كوادر المؤتمر الشعبي العام والشخصيات الاجتماعية المؤثرة، واسهاماته الخيرية والمجتمعية، منوها كذلك الى انحيازه الدائم الى الثوابت الوطنية والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والديموقراطية والاصلاح بين الناس.



وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ عبدالحكيم قايد محمد مفرح الحميري، واخوانه، والشيخ/ مهدي محمد مفرح الحميري، والشيخ/ رشاد عبدالله مفرح الحميري، الامين العام للمجلس المحلي بمديرية فرع العدين، وكافة ال الحميري بمديرية فرع العدين بمحافظة إب، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".