المؤتمرنت -

الإعلان عن فتح طريق البيضاء - أبين

أعلنت قيادتا السلطتين المحليتين بمحافظتي البيضاء وأبين عن مبادرة من طرف واحد لفتح طريق البيضاء - أبين.



وأكد محافظا البيضاء عبدالله إدريس وأبين صالح الحنيدي، بدء الفرق الفنية والهندسية، والجهات المعنية برفع العوائق والسواتر الترابية والمخلفات والاستعداد لفتح الطريق، لافتاً إلى أن المبادرة جاءت استجابة لمطالب المواطنين من أبناء محافظتي البيضاء وأبين في فتح طريق عقبة ثرة.



وأشارا إلى أن المبادرة تتضمن فتح الطريق وإزالة مخلفات الحرب والبدء بأعمال صيانة الطريق وتأمينه.



ودعا إدريس والجنيدي ومدير مديرية مكيراس ياسر جحلان، الطرف الآخر إلى تحمل المسؤولية في رفع المعاناة عن المسافرين وإزالة المخلفات والسواتر في الطرق الواقعة تحت سيطرته.



بدورهم عبر عدد من مشايخ ووجهاء البيضاء وأبين عن الشكر لقائد الثورة والسلطة المحلية في الاستجابة لمطالبهم بفتح طريق البيضاء - أبين.



وأكدوا وقوفهم إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في تنفيذ المبادرة لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.