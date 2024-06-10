المؤتمرنت -

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء بغزة إلى 150

ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 3 صحفيين باستهدافات إسرائيلية.



وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 150 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء عبد الله الجمل، أحلام عزات العجلة، ودينا عبد الله البطنيجي.



وحذر المكتب الإعلامي الحكومي مرارا، ومؤسسات حقوقية من أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها بغزة.



وتظهر إحصاءات لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.



وكان المركز الدولي للصحفيين أعلن في فبراير الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما.



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.