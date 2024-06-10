الثلاثاء, 11-يونيو-2024 الساعة: 12:05 ص - آخر تحديث: 11:52 م (52: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر الماضي

ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء بغزة إلى 150

المؤتمرنت -
ارتفاع حصيلة الصحفيين الشهداء بغزة إلى 150
ارتفعت حصيلة الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 150 منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد استشهاد 3 صحفيين باستهدافات إسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان اليوم، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 150 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزملاء عبد الله الجمل، أحلام عزات العجلة، ودينا عبد الله البطنيجي.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي مرارا، ومؤسسات حقوقية من أن الجيش الإسرائيلي يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها بغزة.

وتظهر إحصاءات لجنة حماية الصحفيين التي تعمل على التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بمقتل وإصابة وفقدان الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام، أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.

وكان المركز الدولي للصحفيين أعلن في فبراير الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: حماس ترحب بقرار مجلس الأمن
عربي ودولي: اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي
فنون ومنوعات: هل يُسجن عمرو دياب بعد صفع المعجب؟
محافظات: الحديدة.. إتلاف 1553 كرتون دجاج فاسد
مجتمع مدني: أهم 5 علامات مبكرة لتضرّر الكبد
رياضة: ريال مدريد يؤكد مشاركته في مونديال الأندية
أخبار: الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الأضحى
رياضة: بديل ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025
أخبار: مناقشة ترتيبات إعلان الانتصار الأمني بصنعاء
أخبار: توقعات الأرصاد خلال الـ24 ساعة المقبلة
رياضة: لانس يتعاقد مع مدرب ريمس السابق
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: الأونروا تؤكد تدمير أكثر من نصف مباني غزة
عربي ودولي: 9155 معتقلاً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: انخفاض اليورو لأدنى مستوى في شهر
أخبار: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 37124
رياضة: تونس تعزز الصدارة وموريتانيا تخسر
عربي ودولي: استقالة 3 وزراء من حكومة نتنياهو
عربي ودولي: إصابة 50 طفلاً في غزة بسوء التغذية
علوم وتقنية: هذه المؤشّرات تدلّ على حالتك الصحية
عربي ودولي: كولومبيا توقف بيع الفحم لإسرائيل
عربي ودولي: مقتل 7 جنود بانفجار شمال غرب باكستان
فنون ومنوعات: محمد إمام يشارك صورة طريفة لوالده
أخبار: حقوق الإنسان تدين مجزرة مخيم النصيرات
أخبار: عودة 9 صيادين يمنيين من سجون السعودية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024