المؤتمرنت -

الكهرباء تحذر من الاقتراب من خطوط النقل ذمار- إب

أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء عن إعادة التغذية لخط نقل الطاقة الكهربائية (132 ك ، ف) الممتد من محطة التحويل الرئيسية بذمار إلى محطة التحويل الرئيسية إب بالجهد الكهربائي العالي 132 ألف فولت وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء.



وحذر بيان صادر عن فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة ذمار، المواطنين من الاقتراب من أبراج وخطوط نقل الطاقة المنتشرة عبر المسار من مدينة ذمار إلى مدينة إب.



وأكد أن خطوط الضغط العالي المحمولة عبر الابراج في المسار المذكور ستصبح حاملة ومغذية بالتيار الكهربائي ذات الجهد العالي وذلك بصورة مستمرة.. مبينا أن مخاطر الاقتراب من خطوط الضغط العالي ستكون جسيمة وقاتلة.



ودعا البيان كافة فئات المجتمع في محافظتي ذمار واب الواقعة ضمن مسار خطوط الجهد العالي إلى المساهمة بالتوعية والتحذير من خطورة الاقتراب من الأبراج ومسارات خطوط الطاقة حفاظاً على سلامة الأرواح.



وأكد البيان أن المؤسسة العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها عن أي أضرار ناجمة عن الاقتراب من خطوط وأبراج نقل الطاقة بشكل عام أو البناء بالقرب منها.