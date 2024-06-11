المؤتمرنت -

صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة

استكملت وزارة المالية إجراءات التعزيز وصرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر 2018م لمختلف وحدات القطاع العام والجهاز الإداري للدولة وبنسبة 80 بالمائة.



أوضح مصدر مسؤول بالوزارة أنه وفيما يخص بقية موظفي الجهات سيكون متاحاً لهم الاستلام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والسبت عبر كاك بنك والبريد حسب الإجراءات المعتادة.



وعبر المصدر عن الشكر لوزارة الخدمة المدنية على سرعة تسليمها كشوفات الراتب وكذا البنك المركزي على تعاونه الدائم مع الوزارة في مختلف الجوانب وسرعة وسلاسة إجراءات الصرف.