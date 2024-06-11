المؤتمرنت -

بعد الطقس الحار.. استعدّوا للأمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ72 ساعة القادمة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على محافظات إب، تعز والضالع ومناطق محدودة من محافظات لحج، ريمة، ذمار، المحويت وحجة.



وحسب المركز قد تمتد الأمطار شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.



ونبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.