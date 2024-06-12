المؤتمرنت -

الجنيدي يؤكد جاهزية طريق عقبة ثرة

أعلن محافظ محافظة أبين صالح الجنيدي، جاهزية طريق عقبة ثرة، الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء.



وأوضح الجنيدي أن طريق عقبة ثرة الذي يربط بين محافظتي أبين والبيضاء أصبح جاهزا لعبور المواطنين ولم يتبق سوى فتح الطريق من جانب الطرف الآخر.



بدورهم ثمن المشايخ والمواطنون اهتمام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بفتح الطرق كمبادرات إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين خصوصا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.



ودعا مشايخ ووجهاء أبين الطرف الآخر بسرعة الموافقة والتجاوب مع هذه الخطوات التي تصب في خدمة المواطن الذي يتحمل كل الأعباء الناتجة عن إغلاق الطرق.



وبحسب المحافظ الجنيدي، فقد رفض الطرف الآخر بشكل قاطع المبادرة المعلنة من طرف صنعاء لفتح طريق البيضاء أبين استجابة لمطالب المواطنين.