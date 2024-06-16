المؤتمرنت -

الوهباني يهنىء رئيس المؤتمربعيد الاضحى ويشيد بفتح الطرقات

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية تهنئة الى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/صادق بن أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم



تحية طيبة .. وبعد



يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات..



كل عام وأنتم والوطن بألف خير



يسرني بهذه المناسبة الدينية العظيمية أن ابارك لكم كل جهودكم الوطنية والتنظيمية التي تقومون بها من أجل إعلاء مصلحة الوطن وحمايه ثوابته ومكتسباته من كل أشكال وصور المؤامرات التي يتعرض لها..



الأخ رئيس المؤتمر

إن احتفائنا اليوم بعيد الأضحى المبارك، في ظل الإجراءات التي اتخذتها القيادة السياسية الرامية إلى فتح الطرقات بين المحافظات استجابة لمطالبات أبناء شعبنا يؤكد لنا جميعا بذل المزيد من التوجهات التي تقودونها لتعزيز وترسيخ الاصطفاف الوطني ومواجهة كل التحديات على المستويين الوطني والتنظيمي واستشعار مسئولياتنا الوطنية خدمة لوطننا وابناء شعبنا..



الأخ رئيس المؤتمر

إن عيد الأضحى المبارك ياتي هذا العام وشعبنا الفلسطيني المكافح والمناضل في غزة والضفة الغربية يواجه عدوان إجرامي صهيوني أمريكي مستمر منذ 8 أشهر بكل قوة وثبات، بإسناد ودعم من صنعاء البطولة والشموخ.. الذي عكس الموقف اليمني الواضح من القضية الفلسطينية..



أن المؤتمر اليوم تحت قيادتكم يواصل تأكيده على تلك المواقف مهما كانت التحديات التي تقف أمام قضيتنا المركزية الأولى وما يتعرض له اخواننا الفلسطينيين من مجازر وجرائم حرب وصلت إلى حد الإبادة ولا يمكن للعالم الحر الشريف السكوت عليها..



أجدد التهنئة لكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا أعواماً عديدة وأزمنة مديدة واليمن في نصر وعزة والمؤتمر الشعبي العام ثابت وراسخ تحت قيادتكم الحكيمة..



عيد اضحى مبارك

كل عام وانتم بألف خير



أخوكم /

الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر