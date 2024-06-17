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المؤتمر نت - رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد ابو علي

عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

المؤتمرنت -
عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
رفع عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد ابو علي برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1445ه جاء فيها :
الاخ الشيخ المناضل صادق بن امين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
يسرني ان ارفع اليكم ومن خلالكم الى مختلف القيادات والتكوينات المؤتمرية اطيب التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وهى مناسبة دينية تأتي للاسف الشديد في ضل ضروف معقدة ساهمت مختلف الاطراف في جنوحها وبصورة زادت من معاناة شعبنا اليمني العظيم والذي يعاني اليوم من كل الافرازات الخطيرة التي تنتجها الازمة اليمنية وبصورة اكثر قساوة وضراوة.
اخي رئيس المؤتمر. وهى مناسبة ايضا تحتم علينا الاشارة الكاشفة والواضحة للدور الوطني الذي تظطلعون به من اجل رأب الصدع وتهيئة المناخ لحوار يمني يمني يتجرد تماما من كافة اساليب المزايدة والمناكفة ويضع مصالح الوطن العليا في رأس اهتماماته خاصة وان الشعب قد عانى الكثير ولم تعد تنطلي عليه الاكاذيب والمبررات التي تجاوزها وبات يدرك اين تكمن مصلحته و يطالب بضرورة الاسراع في وضع المعالجات الناحعة لأزمتة وحتى يلج عهدا جديدا يستعيد خلاله كل مكاسبه التاريخيه. ويهيئ المناخ من جديد وبخطوات واثقة لبناء اليمن الجديد الديمقراطي الموحد.
اخي الرئيس نسأل الله ان يوفقكم. في المزيد من الانتصار لتطلعات شعبنا وحتى يتحقق السلام العادل الذي يعبر عن تطلعات كل اليمنيين كما نسأل الله ان تعود هذه المناسبة الدينية وقد تمكن شعبنا ووطننا من تحقيق الكثير من اماله وان يسود الامن والاستقرار كل ربوعه
انه على كل شي قدير

اخوكم
زيد ابوعلي
عضو اللجنة العامة للمؤتمر
عميد البرلمانيين اليمنيين.








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