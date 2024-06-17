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أشادت بعظمة الموقف اليمني من فلسطين ..هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الاضحي

رفع رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية (الهيئة البرلمانية – الهيئة الوزارية – الهيئة الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية ) برقيات تهان ومباركة الى الاخ صادق بن امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى 2024م (10 ذي الحجة 1445 هجرية.

وعبر رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية في برقياتهم باسمهم ونيابة عن قيادة واعضاء الهيئات عن أسمى آيات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الأضحى 2024م، لرئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابو راس ونوابه ومن خلاله إلى كافة أبناء الشعب اليمني وقيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

مشيرين الى أن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية يأتي هذا العام واليمن تتعرض لعدوان امريكي بريطاني متجدد ومستمر منذ العام 2015، لكنه هذه المرّة يحاول ان يثني شعبنا ويثني القوات المسلحة اليمنية عن القيام بواجبهم في اسناد فلسطين والاشقاء في قطاع غزة والذين يتعرضون لجرائم ابادة صهيونية منذ أكتوبر العام الماضي.

واشادت برقيات التهاني بعظمة الموقف اليمني المناصر لفلسطين قيادة وحكومة وشعبا وقوات مسلحة وقوى سياسية، وهو الموقف الذي يجسد عظمة وإباء الشعب اليمني العظيم وصدق إنتمائه العروبي والإسلامي .

وأكدت هيئات المؤتمر مجددا تمسكها بمبادئ وقيم المؤتمر الشعبي العام في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله والتفافها خلف القيادة التنظيمية ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن امين ابو راس ، وتأييدهم ومباركتهم لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي ، مباركة كذلك التوجهات الرامية الى الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيمية ومواجهة أي محاولات للمساس بها من أي كان ،

وعبرت هيئات المؤتمر التنظيمية عن ابتهالها الى المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر والسلام والامن، متمنين لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية .