المؤتمرنت -

الخطري تعزي برحيل سيدة الهيلمة وتشيد بمناقبها

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة في المؤتمر الشعبي العام فاطمة الخطري برقية عزاء ومواساة في وفاة الاخت سيدة يحيى الهيلمة رئيسة تحرير صحيفة المرأة والتي انتقلت إلى جوار ربها بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وفي البرقية التي بعثتها الخطري إلى الاخ محمود الهيلمة نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر أشادت بمناقب الفقيدة والتي كانت واحدة من القيادات النسائية اللواتي استطعن أن يسهمن في تطوير العمل النسوي ودعم عمل المرأة كما لعبت دورا في تطوير العمل الصحفي النسوي من خلال توليها رئاسة تحرير صحيفة المرأة .

وعبرت الأمين العام المساعد للمؤتمر عن خالص تعازيها وعميق مواساتها برحيل الفقيدة سيدة الهيلمة سائلة الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون .