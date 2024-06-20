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لبوزة يعزي عميد الفنانيين اليمنيين بوفاة زوجته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة الى الاديب والشاعر الاستاذ/علي مقبل الصارم الكوكباني عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام مستشار وزارة الثقافة عميد الفنانين اليمنيين وكافة افراد الاسرة في وفاة زوجتة الفاضلة.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون