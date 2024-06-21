المؤتمرنت -

عودة 816 حاجا إلى مطار صنعاء الدولي

عاد 816 حاجا وحاجة إلى مطار صنعاء الدولي قادمين من الأراضي المقدسة عبر الخطوط الجوية اليمنية بعد ادائهم مناسك الحج والعمرة للعام الحالي 1445ه‍.

وأقلت الرحلة الأولى من الفوج الأول 175 حاجا وحاجة والرحلة الثانية 165 والثالثة 176 والرابعة 150 والرحلة الخامسة 150 حاجا وحاجة .

وأعرب ضيوف الرحمن لدى عودتهم مطار صنعاء الدولي عن فرحتهم الغامرة باتمام مناسك الحج والعمرة لهذا العام وعودتهم عبر مطار صنعاء .

وأشاروا الى تسهيل وإنجاز الإجراءات والمعاملات والتعامل الراقي وحسن الاستقبال من قبل العاملين في مطار صنعاء الدولي.

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