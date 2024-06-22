المؤتمرنت -

القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد خمس سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

نفذت القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عمليتين عسكريتين مشتركتين؛ انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني؛ ورداً على الجرائم المرتكبة بحق الأشقاء في قطاع غزة.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى استهدفت أربعَ سفن في ميناء حيفا؛ منها سفينتان ناقلتا أسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأشارت إلى أن العملية الأخرى استهدفت سفينةَ Shorthorn) Express) ) في البحر الأبيض المتوسط، وهي في طريقِها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافَهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

كما أكدت القوات المسلحةَ اليمنيةَ أنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية؛ إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.