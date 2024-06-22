السبت, 22-يونيو-2024 الساعة: 11:33 م - آخر تحديث: 10:53 م (53: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الاحتفاء بـ22 مايو تجسيد للصمود
د. علي مطهر العثربي
الوحدة اليمنية.. بين مصير وجودها الحتمي والمؤامرات التي تستهدفها
إبراهيم الحجاجي
الوحدة.. طريق العبور الآمن إلى يمن حُر ومستقر
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬ قاسم‮ ‬لبوزة‮*
ضبابية المشهد.. إلى أين؟
إياد فاضل*
شوقي هائل.. الشخصية القيادية الملهمة
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
أخبار
المؤتمر نت - نفذت القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية،

القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد خمس سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

المؤتمرنت -
القوات المسلحة تنفذ عمليتين ضد خمس سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط
نفذت القوات المسلحة اليمنية، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية، عمليتين عسكريتين مشتركتين؛ انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني؛ ورداً على الجرائم المرتكبة بحق الأشقاء في قطاع غزة.
وأوضحت القوات المسلحة، في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى استهدفت أربعَ سفن في ميناء حيفا؛ منها سفينتان ناقلتا أسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.
وأشارت إلى أن العملية الأخرى استهدفت سفينةَ Shorthorn) Express) ) في البحر الأبيض المتوسط، وهي في طريقِها إلى ميناء حيفا، وذلك بعدد من الطائرات المسيّرة.
وأكدت أن العمليتين حققتا أهدافَهما بنجاح، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
كما أكدت القوات المسلحةَ اليمنيةَ أنها ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية؛ إسنادًا وانتصاراً للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: البرتغال تبلغ ثمن نهائي يورو 2024 بالفوز على تركيا
رياضة: تعادل سلبي بين فرنسا وهولندا في يورو 2024
رياضة: النمسا تحقق اول فوز لها على بولندا في يورو 2024
رياضة: اسبانيا تتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزها على ايطاليا
رياضة: الدنمارك تفرض التعادل على انجلترا في يورو2024
أخبار: لبوزة يعزي عميد الفنانيين اليمنيين بوفاة زوجته
أخبار: الخطري تعزي برحيل سيدة الهيلمة وتشيد بمناقبها
أخبار: الأرصاد يحذر من أجواء حارة والحرارة الشديدة
رياضة: اسكتلندا تتعادل مع سويسرا في يورو 2024
رياضة: المانيا المستضيف أول المتأهلين في يورو 2024
أخبار: الأمين المساعد للمؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد جميزة
رياضة: البانيا تنتزع تعادلا مهما أمام كرواتيا
قضايا وآراء: الخطر الأكبر الذي يهدد بزوال نعمة الله في غيل حبان
أخبار: عدوان امريكي بريطاني جديد على محافظة الحديدة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ عبدالرقيب الشهاب
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بمناسبة عيد الأضحى من قيادات حزبية
رياضة: البرتغال تحقق فوزا مثيرا أمام التشيك
أخبار: القطاع الإعلامي بالمؤتمر يعزي بوفاة الصحفية سيدة الهيلمة
أخبار: وزارة الخارجية ترد على التصريحات الأمريكية
رياضة: المنتخب التركي يفوز على جورجيا بثلاثية
أخبار: الأمين المساعد للمؤتمر يعزي القاضي السروري بوفاة والده
أخبار: أحمد الرهوي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: المنظمات الجماهيرية تهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: فروع المؤتمر بالمحافظات تهنئ ابو راس بعيد الأضحى
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024